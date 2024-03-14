В новом сюжете проекта "Украинский Свидетель" – пилот квадроцикла с позывным "Муха" из 93 ОМБр "Холодный Яр". Он эвакуирует раненых собратьев на лиманском направлении, информирует 24 Канал.

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Как "Муха" эвакуирует раненых на квадроцикле

"Муха" рассказал, что все зависит от степени ранения.

Если тот в сознании, если он один и в сознании, то просто садится обратно. Если лежачий, то я укладываю его на носилки, пристегиваю и еду на точку эвакуации. Там его встречает другой экипаж, на авто, который везет раненого уже на стабилизационный пункт,

– отметил боец.

Известно, что для эвакуации боец "Муха" использует Kawasaki 750. Его максимальная скорость – чуть более 100 километров в час. По грунтовой дороге квадроцикл может разгоняться до 35 – 50 километров в час.

Так, пилот забирает собратьев почти с "нуля", куда враг не достанет стрелковым оружием. "Иногда туда может прилетать артиллерия, могут летать дроны", – говорит "Муха". Он рассказал, что работает без автомата, поскольку тот ему "только мешает".

Лучшая погода для эвакуации – это туман и дождь. "Это моя безопасность, – говорит "Муха". – Самое сложное – когда грязь замерзает, едешь будто по кирпичам. По относительно нормальной дороге я добираюсь до места за 30 минут, а если она замерзает, то бывает, что и полтора часа. Это без "трехсотых" (раненых), с "трехсотыми" еще сложнее".

"Муха" вспоминает ночь, когда у него было около десяти выездов. По его словам, тогда он провел за рулем квадроцикла почти 24 часа. "Энергетиков я не употребляю, могу только водички попить, – говорит водитель. – Бывает, чувствуешь, что звезды сошлись и ты можешь все. Тогда действуешь на адреналине и на характере. Если не слезать с квадроцикла, то можно работать без еды и сутки".

"Муха" рассказал, что сначала он считал спасенных, а потом перестал.

Я кайфую от того, что делаю. Спасать людей квадроциклом – лучшая работа в мире,

– подчеркнул боец "Муха".

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