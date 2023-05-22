Хочу независимости своего региона от Москвы, – боец РДК объяснил, за что воюет в Украине

В войне, развязанной Россией против Украины, воюют также россияне. Один из бойцов Российского добровольческого корпуса объяснил, за что он сражается, обороняя сейчас наше государство.

С журналистами пообщался один из бойцов РДК с позывным "Славик". Он рассказал, что его привело в Украину и почему он принял решение воевать против своих земляков и родной для него страны.

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По словам добровольца, наших пограничников ошеломило то количество граждан России, захотевших воевать против кровавого диктатора.

Пограничники были в шоке. Мы были самой большой группой россиян. Не могу сказать сколько – десятки, легально пересекавшие границу с начала полномасштабки. Они (украинские пограничники – 24 Канал) такие: "Что? Все россияне?" Ну да! Сказали, что мы воевать едем. Они были удивлены, очень,

– вспоминает он.

Сначала прошел тщательную проверку

Следует понимать, что ему и другим россиянам не дали сразу оружие в руки. Первоначально все добровольцы прошли тщательную проверку украинскими спецслужбами.

Два полиграфа, психологические тесты, два месяца под прослушиванием. Взяли цифровую копию телефона, заставили снять пароли,

– говорит боец РДК.

По словам "Славика", он стремится "немножко разделить Россию на кусочки". Доброволец подчеркнул, что не хочет будущего, в котором победу одерживает страна-агрессор.

В следующий раз в Россию только на танках. Эти люди не уйдут сами. Они ва-банк пошли. Все. Только сила. Хотя наша цель – подразделить ее немного на кусочки,

– добавил он.

Боец заметил, что поддерживает образование Соединенных штатов Сибири, ведь сам он сибиряк. Он напомнил, что в свое время Сибирь полгода существовала как отдельная страна. Что касается нашего государства, то доброволец лаконично добавил: "А Украина пускай живет и процветает".

Заметим, что утром 22 мая в Белгородской области было очень неспокойно. Местные власти заявили о якобы "атаке ДРГ". Тем временем легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус взяли на себя ответственность за происходящее.

Бойцы отметили, что проводят рейд на приграничных территориях. В ГУР МО подтвердили это и добавили, что цель добровольцев – создание "полосы безопасности". Последняя позволит минимизировать риски для мирных жителей Украины.