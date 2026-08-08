"Нас хотели разгромить": в память о "Золотаре" – материал Ukrainian Witness с Лиманского направления

Ukrainian Witness опубликовал материал о боевой операции подразделения активных действий 23F3 бригады "Помста" на Лиманском направлении. Благодаря беседам с непосредственными участниками событий и уникальным кадрам с GoPro корреспондентке Татьяне Демух удалось воссоздать историю одного сверхсложного штурма.

Видео с историей бойца по прозвищу "Золотарь" появилось на ютуб-канале Ukrainian Witness.

Какова история подвига "Золотаря" на фронте?

Командир подразделения с позывным "Фанат" получил приказ собрать две группы и выдвинуться на участок, где закрепился враг и вел наблюдение. Среди тех, кто отправился на задание, были опытные бойцы – "Лис", "Мага" и Юрий с позывным "Золотар".

История Юрия особенная – он уже воевал в составе ВСУ во время полномасштабного вторжения, получил тяжелое ранение и лишился глаза. Ему установили стеклянный протез и комиссовали.

Однако Юрий настолько хотел защищать страну, что убедил командование подразделения и вернулся в строй. В тот день за его действиями с воздуха, через камеру дрона, наблюдал двоюродный брат – заместитель начальника засады – "Ювелир".

Путь к цели составлял более 10 километров пешком по местности, которая просматривалась противником. Вражеский разведчик заметил первую группу еще на подходе, а когда вышла вторая – россияне взяли ее под полный огневой контроль. Фактически, бойцы пришли туда, где их уже ждали.

Что происходило дальше, зафиксировано на видео – непрерывные взрывы и тяжелое дыхание бойцов. По словам "Фаната", россияне запустили "карусель" FPV-дронов, в частности, на оптоволокне. Бойцы сбивали один беспилотник, а на них уже летел следующий. Параллельно враг обстреливал группу из минометов и артиллерии.

Для бойца "Лиса" это был первый столь интенсивный обстрел. Он получил осколочное ранение в ногу, но продолжил двигаться. В разгар боя, когда на группу летел очередной дрон, при попытке сбить его его помповое ружье заклинило.

Тяжелое ранение получил боец "Мага". Он смог самостоятельно откатиться и оказать себе первую помощь.

Во время отхода вражеский снаряд попал в дерево рядом с бойцами. Осколок тяжело ранил Юрия ("Золотаря") в ногу, началось сильное кровотечение. Побратимы под непрерывной атакой дронов наложили ему жгут и пытались эвакуировать, но Юрий получил еще одно ранение.

Понимая, что шансов выбраться всем вместе почти нет, Юрий сделал свой последний выбор: "Отступайте, я прикрою!"

Несмотря на тяжелые ранения, он остался один против вражеских беспилотников, чтобы дать побратимам шанс на спасение. Юрий сбивал дроны, пока мог держать оружие. Он погиб, до последнего прикрывая отход группы.

"Ювелир" видел этот последний бой своего брата вживую. "Мага" и "Лис" смогли добраться до укрытия, откуда их впоследствии эвакуировали.

Юрию ("Золотарю") было 34 года. Вражеские обстрелы не позволяли эвакуировать тело павшего Героя. В конце концов, благодаря успешной миссии с участием НРК, тело Юрия удалось забрать с поля боя.

Юрия похоронили в поселке Чинадиево Закарпатской области.

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