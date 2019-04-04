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      Boeing успешно протестировал новое программное обеспечение модели 737 MAX

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      Boeing 737 MAX
      Boeing 737 MAX / Фото из открытых источников

      Компания планирует провести ряд дополнительных испытаний и демонстрационных полетов, чтобы продемонстрировать, что проблема определена и учтены все требования сертификации.

      По данным издания, изменения были внесены в систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "Система улучшения характеристик управляемости»).

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      Обновлено программное обеспечение сработало, как было задумано, и пилоты успешно приземлились. Компания проведет дополнительные испытания и демонстрационные полеты, чтобы показать, что мы определили проблему и учли все требования,
      – говорится в заявлении Boeing.

      Во время испытаний на борту самолета находился главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг. Обновлено программное обеспечение в ближайшие недели представят экспертам Федерального авиационного управления США.

      Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев.

      Причины катастроф пока официально не обнародованы, но ряд экспертов высказывал предположение о том, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер, могло заставить лайнеры начать резкое снижение.

      Напомним, что после катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, в результате которой погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа, ряд стран мира отказалась от эксплуатации
      этого воздушного судна      . Кроме того, с 13 марта Государственная авиационная служба временно приостановила полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в Украине.

      Что не так с Boeing 737 MAX?Дело в том, что это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носу самолета относительно линии горизонта.

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      Источник: 24 Канал
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