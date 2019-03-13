Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing 737 Max запретили в Украине

Решение временно запретить полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в Украине приняла Государственная авиационная служба в среду, 13 марта.

В своем решении ГАСУ вспоминает две недавние катастрофы Boeing 737 MAX.

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Решение по безопасности полетов совпадает с мерами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и других стран и считается временным. Стоит отметить, что некоммерческая эксплуатация не охватывается этим решением. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины соглашаются с Госавиаслужбой.

Накануне ряд стран запретили самолеты Boeing 737 Max.

Какие авиакомпании летают на Boeing 737 Max в Украину? Самолеты Boeing 737 Max 8 есть во флоте авиакомпаний Turkish Airline, flydubai и LOT. Однако после авиакатастрофы все они приостановили полеты на самолетах этой модели.

Все же МАУ планируют в ближайшее время получить три новых Boeing 737 MAX 8. Первый самолет доставят уже в конце марта, а остальные два – до конца 2019 года, сообщила авиакомпания.

"К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет отвечает всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационной власти как минимум США, ЕС и Украины", – сообщили в пресс-службе МАУ.

Самолеты линейки 737 MAX планирует использовать и авиакомпания SkyUp Airlines. В SkyUp Airlines сообщили, что авиакатастрофы не повлияют на решение о покупке Boeing 737 MAX 8.

В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. Так, 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – 6 членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. Причиной катастрофы могло стать неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

Причина авикатастрофы в Эфиопии, согласно официальному расследованию, еще не названа. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии. В первой речь шла о неисправности автоматики. Там была установлена новая система Maneuvering Characteristics Augmentation System, которая по определенным причинам могла показывать неправильную скорость самолета и активировать нецелесообразные режимы управления самолетом. В авиакатастрофе в Эфиопии ситуация подобная – пилоты сообщали о неправильных показателях скорости и неисправности с самолетом.