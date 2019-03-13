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      Авіакатастрофа в Ефіопії: Boeing 737 Max заборонили в Україні

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      Boeing 737 Max заборонили в Україні
      Boeing 737 Max заборонили в Україні / Фото з відкритих джерел

      Рішення тимчасово заборонити польоти Boeing 737 Max 8 і Max 9 в Україні ухвалила Державна авіаційна служба в середу, 13 березня.

      У своєму рішенні ДАСУ згадує дві нещодавні катастрофи Boeing 737 MAX.

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      Рішення з безпеки польотів збігається із заходами Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) та інших країн і вважається тимчасовим. Варто зазначити, що некомерційна експлуатація не охоплюється цим рішенням. Окремі дозволи на виконання польотів з території України погоджуються з Державіаслужбою.

      Напередодні низка країн заборонили літаки Boeing 737 Max.

      Які авіакомпанії літають на Boeing 737 Max до України? Літаки Boeing 737 Max 8 є у флоті авіакомпаній Turkish Airline, flydubai та LOT. Однак, після авіакатастрофи усі вони призупинили польоти на літаках цієї моделі.

      Все ж МАУ планують найближчим часом отримати три нових Boeing 737 MAX 8. Перший літак доставлять вже в кінці березня, а решта два – до кінця 2019 року, повідомила авіакомпанія.

      "До комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов'язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки, і отримані дозволи на його польоти з боку авіаційної влади як мінімум США, ЄС та України", – повідомили у прес-службі МАУ.

      Літаки лінійки 737 MAX планує використовувати і авіакомпанія SkyUp Airlines. У SkyUp Airlines повідомили, що авіакатастрофи не вплинуть на рішення про придбання Boeing 737 MAX 8.

      У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. Причиною катастрофи могло стати неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Причину авікатастрофи в Ефіопії, згідно з офіційним розслідуванням, ще не названо. Але експерти, вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії. У першій йшлося про несправність автоматики. Там була встановлена нова система Maneuvering Characteristics Augmentation System, яка з певних причин могла показувати неправильну швидкість літака і активувати недоцільні режими управління літаком. У авіакатастрофі в Ефіопії ситуація подібна – пілоти повідомляли про неправильні показники швидкості та несправності з літаком.

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      Теги: Новини України авіація Транспорт Катастрофа Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії
      Джерело: 24 канал
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