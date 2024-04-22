Боррель также отметил, что первые партии боеприпасов, которые закупили для Украины за пределами ЕС в рамках чешской инициативы, могут прибыть в конце мая – начале июня. Об этом дипломат сказал по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, в которой дистанционно участвовали также украинские министры.

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Первые снаряды должны поступить до июня

Боррель рассказал, что, кроме чешской инициативы, многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе по поиску систем ПВО. По словам дипломата, это нужно для координации и продвижения усилий по усилению украинской противовоздушной обороны.

В конце концов европейский чиновник отметил, что ряд стран выразили готовность сделать конкретные взносы по обоим направлениям.

Эти задачи – больше ПВО и больше снарядов калибра 155 миллиметров – остаются нашим приоритетом,

– пояснил главный дипломат ЕС.

Борель обратился к ЕС из-за российских атак на Украину