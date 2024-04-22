Боррель также отметил, что первые партии боеприпасов, которые закупили для Украины за пределами ЕС в рамках чешской инициативы, могут прибыть в конце мая – начале июня. Об этом дипломат сказал по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, в которой дистанционно участвовали также украинские министры.
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Первые снаряды должны поступить до июня
Боррель рассказал, что, кроме чешской инициативы, многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе по поиску систем ПВО. По словам дипломата, это нужно для координации и продвижения усилий по усилению украинской противовоздушной обороны.
В конце концов европейский чиновник отметил, что ряд стран выразили готовность сделать конкретные взносы по обоим направлениям.
Эти задачи – больше ПВО и больше снарядов калибра 155 миллиметров – остаются нашим приоритетом,
– пояснил главный дипломат ЕС.
Борель обратился к ЕС из-за российских атак на Украину
- Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что Россия продолжает атаковать Украину управляемыми и неуправляемыми бомбами. За последние четыре месяца российская армия сбросила 7 тысяч бомб на территорию Украины, а от этих обстрелов больше всего страдает энергосистема нашего государства.
- Боррель отметил, что Украине не хватает оружия для самозащиты. Поэтому чтобы защитить инфраструктуру главный дипломат ЕС призвал передать не только системы ПВО, но и ракеты к ним.
- Глава европейской дипломатии отметил, что он неоднократно обращался к государствам-членам евроблока с просьбой пересмотреть собственные запасы, чтобы увеличить военную поддержку Украины. Ведь нужно больше пусковых установок и ракет, чтобы смочь противодействовать потенциальной агрессии от врагов.
- Боррель также призвал государства-члены ЕС поставить ракеты к уже имеющимся системам ПВО в Украине, а также рассмотреть, как еще можно помочь Киеву с вооружением. Ведь, по словам дипломата, Россия продолжает атаковать Украину ракетами, беспилотниками, управляемыми бомбами и неуправляемыми бомбами.