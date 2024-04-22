Боррель також зауважив, що перші партії боєприпасів, які закупили для України за межами ЄС у межах чеської ініціативи, можуть прибути наприкінці травня – на початку червня. Про це дипломат сказав за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів ЄС, у якій дистанційно брали участь також українські міністри.

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Перші снаряди мають надійти до червня

Боррель розповів, що, окрім чеської ініціативи, багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі з пошуку систем ППО. За словами дипломата, це потрібно задля координації й просування зусиль із посилення української протиповітряної оборони.

Зрештою європейський посадовець зазначив, що низка країн висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками.

Ці завдання – більше ППО і більше снарядів калібру 155 міліметрів – залишаються нашим пріоритетом,

– пояснив головний дипломат ЄС.

Борель звернувся до ЄС через російські атаки на Україну