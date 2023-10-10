Боеприпасы и новые системы ПВО: что получит Украина от союзников после "Рамштайна"

Завтра, 11 октября, в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО. Ожидается, что партнеры объявят новые пакеты помощи, в которые войдут новые системы ПВО и боеприпасы.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе со ссылкой на слова постоянной представительницы США при НАТО Джулиан Смит.

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Боеприпасы и новые системы ПВО: что получит Украина

Завтра во время заседания контактной группы Украина уведомит союзников о текущих нуждах на фронте, а министры обороны передадут новые пакеты помощи. Представитель США при НАТО не берется прогнозировать, какое оружие получит Украина. Впрочем, в приоритете будут боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

"Основное внимание уделят системам ПВО и боеприпасам, хотя, без сомнения, украинцы будут обращаться с различными запросами. Я не могу с уверенностью сказать, что будет достигнуто во время заседания. Это всегда органическая встреча, где министры делают шаг вперед и предлагают помощь в режиме реального времени. И в некоторых случаях объявление помощи мы впервые слышим во время заседания", – сказала Джулиан Смит.

По ее словам, непрерывная поставка боеприпасов очень важна и влияет на ход событий на фронте. Также системы ПВО играют особую роль зимой, если россияне снова будут атаковать критическую инфраструктуру.

"Мы хотим убедиться, что этой зимой украинцы будут иметь средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты этих узлов критической инфраструктуры, и гарантировать, что российские усилия оставить украинцев в темноте и холоде в конечном итоге не увенчаются успехом", – сказала госпожа США при НАТО.

Джулиан Смит рассказала, что некоторые страны-члены НАТО уже передали всю возможную военную технику Украине. Впрочем, они продолжают искать способы удовлетворения потребностей украинской армии.

"Некоторые страны также закупают вооружение, которое они могли бы передать. Мы видели, как ряд стран мира сделал шаг вперед и предложила помощь по разминированию тем членам Альянса, которые оказывают помощь в области безопасности", – отметила она.

Совет Украины – НАТО: министры обороны встретятся впервые в таком формате

Завтра также состоится заседание Совета Украина – НАТО. Отметим, этот орган был создан во время саммита в Вильнюсе. По словам Джулиан Смит, это будет первая встреча министров обороны в рамках Совета.

"Украина фактически будет участвовать в этой встрече на равных с союзниками по НАТО для работы над разными вопросами, рассматривая, как мы можем лучше сотрудничать во всех сферах – от киберзащиты до борьбы с дезинформацией и даже стремление Украины к членству в НАТО", – отметила представительница США.

Поддержка Израиля не ослабит помощь Украине

Представитель США при НАТО подчеркнула, что Вашингтон имеет давние обязательства перед Израилем и продолжит оказывать помощь. Впрочем, по ее словам, это не отразится на решении США и Альянса поддерживать Украину.

Джулиан Смит заявила, что Израиль также будет на повестке дня во время встречи министров обороны в НАТО.

"Мы видели, как все члены Альянса делали свои национальные заявления практически в режиме реального времени. Поскольку атака продолжалась, я подозреваю, что это будет частью нашего разговора", – сказала она.

США следят за беспилотниками в Румынии и экспортом украинского зерна

Джулиан Смит сообщила, что Соединенные Штаты контактируют с Румынией по поводу найденных обломков российских беспилотников на их территории. Кроме того, Альянс усилил свое присутствие в стране – в Румынии находятся войска НАТО.

"Когда мы говорим, что мы здесь для того, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, мы имеем это в виду. И мы предприняли ряд шагов для того, чтобы гарантировать, что мы сможем это сделать", – отметила Смит.

Кроме того, в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в Черном море. США вместе с союзниками сосредоточены на поиске путей вывоза зерна из Украины.

"После того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативе, мы рассматриваем дополнительные маршруты по Дунаю и суше. К сожалению, эти маршруты не столь хорошо развиты, как пути через Черное море, но мы стремимся расширить эти маршруты как можно скорее", – сказала Джулиан Смит.