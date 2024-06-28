Россияне используют снаряды из КНДР для редких пушек с 1950-х годов

Российские войска для стрельбы из пушек типа М-46 калибра 130-мм используют в частности снаряды ОФ-428М, которые производятся в Северной Корее.

Фотография снарядов, которые используют оккупанты, появилась в открытом доступе. Этот пример ярко иллюстрирует характер "помощи", которую Россия получает от КНДР.

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Россия применяет снаряды из КНДР для редких пушек

По словам аналитиков, это лишь второе за последние полгода в открытом доступе упоминание о том, что российская армия в войне против Украины использует пушки М-46. Они изготавливались еще в 1950-х годах, и являются редкими для оккупационных войск из-за их специфического калибра 130 миллиметров.

Российское командование решило расконсервировать специфические и редкие М-46 из-за значительных потерь артиллерии на фронте.

Но похоже, что в процессе возвращения этих пушек в строй у российских захватчиков могли возникнуть проблемы с боекомплектом: поскольку калибр 130 миллиметров не был стандартным для армии России, то вряд ли соответствующие выстрелы серийно изготавливались на мощностях российского ОПК, а запасы из советского "наследия" ошибочно считать безграничными,

– говорится в материале.

Вероятно, именно поставки 130-мм снарядов из Северной Кореи стали единственным вариантом решения проблем россиян с боекомплектом.

Как следствие, россиянам важен не только сам валовой объем поставок из КНДР, но и возможность за чужой счет закрыть собственные проблемы по дефицитным категориям боеприпасов, которые не изготавливают в России.

Ранее также стало известно, что КНДР может отправить инженерные войска на оккупированные территории. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын может зарабатывать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит россиянам 3 – 4 инженерные бригады в оккупированную Украину.