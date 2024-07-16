На днях Владимир Зеленский говорил, что в Украине стоит 14 неукомплектованных бригад. В министерстве объяснили, что это оружие снова нужно, потому что растет потребность в военных ресурсах.

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Что известно о передаче ВСУ оружия, которое должны были утилизировать

С началом широкомасштабного вторжения России потребность в боеприпасах значительно возросла, что требовало оперативных решений по их возврату и использованию. Благодаря усилиям специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества возвращены боеприпасы, после тщательной проверки качества, уже применяются на поле боя против российских оккупантов,

– заявили в Минобороны.

Там объяснили, что Вооруженным Силам Украины смогли вернуть:

артиллерийские выстрелы;

боеприпасы к стрелковому оружию;

комплектующие элементы;

подрывники и другое оружие.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир заявил, что Минобороны:

регулярно мониторит, оценивает запасы,

активно сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить бесперебойные поставки оружия, военной техники и других необходимых средств для ВСУ.

Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон – жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага,

– заявил заместитель министра.

Президент Украины на пресс-конференции рассказывал, что Киев в течение месяца производит мощное количество САУ "Богдан".

"С заводов в Европе, я бы сказал бы, наибольшее количество артиллерийских систем в месяц производится нашим предприятием. Что касается, кроме дронов, так, мы занимаемся другими системами, которые дадут возможность нам быть более дальнобойными", – заверил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что разработки есть. Подробнее об этом читайте по ссылке.