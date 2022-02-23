Боеприпасы и Stinger: Украина получила новую партию военной помощи от Латвии

В Украину 23 февраля прибыла новая партия военной помощи от Латвии. Кроме боеприпасов, привезли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Министр Алексей Резников поблагодарил латвийских партнеров, отметив, что безопасность Европы зависит от укрепления украинской обороны.

Кстати Нидерланды изменили свое решение и будут поставлять оружие Украине, – Кулеба

Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А весомый подарок – Stinger,

– написал Резников.

Он также обнародовал первые фото с латвийским вооружением. Отметим, ранее Латвия в ответ на "признание" Путиным боевиков пообещала отправить в Украину Джавелины.



Латвия передала Украине оружие / Фото Алексея Резникова

Помощь Украине на фоне угроз

Когда начали появляться сообщения о вероятном нападении России, Запад усилил поддержку Украины. Партнеры помогают нам оружием.

Президент США Джо Байден в конце января утвердил военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. В Киев уже прибыло 9 самолетов с боеприпасами, противотанковыми ракетными комплексами и артиллерийскими снарядами. Общий вес помощи превысил 1 300 тонн.

19 февраля в Украину прибыл самолет с военной помощью от Канады. Привезли винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и другое вооружение.

Украина 13 февраля получила зенитные комплексы Stinger и другую военную амуницию от Литвы, а 18 февраля нам привезли подаренные Эстонией "Джавелины".

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