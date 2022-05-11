Боевая готовность вооруженных формирований Приднестровья "полна": враг нагнетает на Одесщине

В Одесской области враг продолжает оказывать психологическое давление на жителей приграничных с непризнанным Приднестровьем районов. Вооруженные формирования оккупированного Россией региона Молдовы переведены в полную боевую готовность.

Вместе с тем оккупанты нагнетают ситуацию вероятной блокадой украинских территорий путем прекращения функционирования Днестровского моста. Впрочем, в Оперативном командовании "Юг" успокаивают, что украинские силы обороны региона готовы к эффективному противодействию.

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Ситуация в приграничных с Приднестровьем районах Одесщины в ночь на 11 мая

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что по состоянию на начало суток 11 мая российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на украинцев, проживающих вблизи границы с непризнанным Приднестровьем.

Враг пугает блокировкой украинского региона, нанеся повторные ракетные удары по Днестровскому мосту, а также сообщениями о том, что вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск были переведены в полную боевую готовность.

Силы обороны Юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты. Силы охраны и обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам,

– отметили в командовании.

Сводка ОК "Юг" в ночь на 11 мая: смотрите видео

К слову, вместе с тем в ОК "Юг" отметили, что в настоящее время сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с помощью авиации, а также с моря, где вражеская корабельная группировка противника оснащена крылатыми ракетами.

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