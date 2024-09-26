Боевая работа велась 5 часов: в Киеве и в окрестностях силы ПВО уничтожили десяток "Шахедов"

Российские военные ночью 26 сентября снова атаковали столицу Украины "Шахедами". По вражеским дронам мощно отработала ПВО.

Этой ночью в направлении Киева направлялось более 15 вражеских дронов. Боевая работа защитников неба продолжалась 5 часов. Об этом сообщил Сергей Попко в телеграм-канале КГВА.

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Что известно об атаке "Шахедами" на Киев 26 сентября

Начальник КГВА констатировал, что это снова была неспокойная ночь для киевлян из-за очередной преступной атаки на мирный город российскими войсками. Враг в очередной раз нарушил законы международного гуманитарного права. В частности, пытался нанести удар по гражданскому населению и инфраструктуре Киева.

По словам чиновника, украинские защитники зафиксировали, что в целом в направлении столицы направлялось более полутора десятков российских беспилотников.

Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов (точное количество и тип БПЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные силы),

– заявил Сергей Попко.

Также добавил, что по данным оперативной сводки, в результате этой атаки агрессора в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме.

Кроме того, повреждено около 20 авто. Также обломки упали на территории детского сада.

"В очередной раз подчеркиваю всем киевлянам придерживайтесь правил безопасности и пользуйтесь укрытиями. Только надежная и проверенная защита будет гарантировать вам безопасность во время многочисленных воздушных ударов российских нелюдей. Берегите себя", – призвал начальник КГВА.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.