Боевая забава казаков: на острове Хортица отпраздновали Рождество
Источник:24 канал
В Запорожье на острове Хортица отпраздновали Рождество по казацким традициям. Каждый год современные казаки отмечают этот праздник так, как подсказывают им немногочисленные источники казацкой эпохи, которые чудом сохранились с тех времен.
Бой "лава на лаву" – традиционная боевая забава воинов Запорожской Сечи, в которой они учились держать неразрывный строй во время средневекового пехотного боя. Зимой это еще помогало размять мышцы и поднять боевой дух.
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"Мы начинаем всегда эти праздники литургией в церкви. Потом собираемся, чтобы отпраздновать. И в древние времена запорожское казачество организовывало такие бои "лава на лаву". Потом шло дальше праздновать", – рассказал атаман войска "Запорожская Сечь" Константин Рыжов.
Детские казацкие школы
С восстановлением независимости в Украине открыли детские школы казацких боевых искусств, которые сейчас объединены во всеукраинскую Федерацию "Спас". Боям "лава на лаву" обучают казачат с детства – кроме взрослых, на Хортице прошли и детские соревнования.
В школах "Спас" занимается и немало девушек – их не было на Сечи, но время идет и нравы меняются.
Детские вертепы
Во время празднования прошел и фестиваль детских вертепов. На Запорожье эти действа "при Советах" были полностью искоренены.
Фестиваль детских вертепов / Скриншот с видео
Казаки-спасовцы отправляли экспедицию на Западную Украину, чтобы овладеть традицией вертепов. Теперь запорожские дети знают, что там делают черт, коза и другие герои.
Зрители, особенно старшего возраста, радуются возрождению исторических традиций празднования Рождества.
То, что тогда запрещалось, полным цветом расцвело. Сам народ – доброжелательный, хороший, поздравляют друг друга и все нормально,
– сказал гость праздника Владимир Коломиец.
По традиции, последний сбор в бою "лава на лаву" – это братание казаков. Обнимаясь, они подчеркивают, что являются братьями, а не врагами. В боях с реальным врагом на Востоке отличилось уже немало выпускников казацких школ и ячеек.