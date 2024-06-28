Идентифицирован боевик с временно оккупированной Донецкой области, который во время оккупации Харьковщины изнасиловал женщину. Ему заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине в жестоком обращении с гражданским населением.

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Мужчина схватил и ударил женщину

Подозреваемым оказался военнослужащий 115-го полка террористической организации на оккупированной Донетчине. Это подразделение захватило один из населенных пунктов Харьковского района.

Оккупанты запугивали мирное население, проводили фильтрационные мероприятия и обыски у местных жителей.

Правоохранители установили, что в конце апреля 2022 года подозреваемый ворвался на территорию домовладения, где проживала молодая женщина вместе с семьей.

Подозреваемый подошел к ней, потерпевшая, испугавшись, отошла назад. Он схватил ее и ударил головой о стену дома.

Мужчина заставил женщину сесть на скамейку. Потерпевшая продолжала сопротивление, поэтому он снова ударил ее.

Боевик повалил ее на скамейку и сказал, что в случае отказа ее изнасилуют другие военнослужащие. Также он для того, чтобы запугать женщину сильнее совершил выстрел из огнестрельного оружия возле ее тела.

В дальнейшем он начал срывать с жертвы одежду, женщина кричала и просила отпустить, поэтому он в третий раз ударил ее головой о стену и изнасиловал. После этого он угрожал потерпевшей убийством, если она кому-то расскажет о том, что произошло.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Инциденты, где российские оккупанты вредят людям на оккупированных территориях, не редкость. В частности, в Луганске российская военная машина сбила двух несовершеннолетних ребят в центре города.