Ідентифіковано бойовика з тимчасово окупованої Донецької області, який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку. Йому заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

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Чоловік схопив та вдарив жінку

Підозрюваним виявився військовослужбовець 115-ого полку терористичної організації на окупованій Донеччині. Цей підрозділ захопив один із населених пунктів Харківського району.

Окупанти залякували мирне населення, проводили фільтраційні заходи та обшуки у місцевих жителів.

Правоохоронці встановили, що наприкінці квітня 2022 року підозрюваний увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із родиною.

Підозрюваний підійшов до неї, потерпіла, злякавшись, відійшла назад. Він схопив її та вдарив головою об стіну будинку.

Чоловік змусив жінку сісти на лавку. Потерпіла продовжувала супротив, тому він знову вдарив її.

Бойовик повалив її на лавку та сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці. Також він для того, щоб залякати жінку сильніше здійснив постріл з вогнепальної зброї біля її тіла.

Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала та просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував. Після цього він погрожував потерпілій вбивством, якщо вона комусь розповість про те, що сталось.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Інциденти, де російські окупанти шкодять людям на окупованих територіях, не рідкість. Зокрема, у Луганську російська військова автівка збила двох неповнолітніх хлопців у центрі міста.