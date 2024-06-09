Російські військовослужбовці поводяться на окупованих територіях, нехтуючи законами та елементарними принципами моралі. Випадок про, який розповіли активісти руху "Жовта стрічка", зайве тому підтвердження.

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"Уралом" по дітях

Так, 6 червня увечері близько 21:00 у центрі Луганська російський "Урал" збив двох підлітків. Активісти не вказують, що саме трапилося з юнаками. Проте не важко здогадатися, що обидва хлопці загинули.

Окупанти пересуваються по місту на військових авто, часто в нетверезому стані. Почуття безкарності та вседозволеності, разом з відсутністю емпатії до місцевого населення ТОТ призводить до жахливих наслідків",

– йдеться у повідомленні "Жовтої стрічки".

Треба зазначити, що мешканці окупованих територій платять окупантам тією самою монетою "любові". Попри тиск, терор і переслідування, українці продовжують чинити опір ворогу.

Так, у Старобільську бабуся нагодувала російських військових пиріжками з оригінальною начинкою. У ласощах жінка заховала канцелярські кнопки. На превеликий жаль, коли загарбники сіли за стіл й почали ламати пиріжки, то вони помітили, що "гостинці" з сюрпризом.

"Щось не любить населення Луганщини "визволителів", – прокоментував інцидент відомий блогер Денис Казанський.

У Росії п'яні військові наїхали танком на цивільного

Ніде правди діти, російські військові почуваються безкарними не лише на окупованих територіях, але й, так би мовити, вдома. Тим часом, які одні окупанти збили підлітків у Луганську, інші вбили цивільного чоловіка у Бєлгородській області, наїхавши на нього танком.

Інцидент трапився 1 червня між населеними пунктами Головчино та Красиво. Саме там на дорозі танк із п'яними військовими протаранив цивільну машину. Окупанти намагалися втекти з місця ДТП. За три кілометри їх таки зупинили правоохоронці.

Загиблий чоловік працював дальнобійником. Він хотів переїхати Бєлгородської області до іншого регіону через обстріли. Йому залишалося пропрацювати декілька днів. Потім він мав їхати до родини, яку вже відправив у Твєрь.