Боевики 6 раз били по телерадиовышке, которую охраняют украинские бойцы
Источник:МВД
На территории, где продолжается Операция объединенных сил, 17 ноября оккупанты открыли огонь по поселку городского типа Камышеваха в Луганской области. Там расположена радиотелевизионная передающая станция, которая поддерживает вещание пяти проукраинских телеканалов.
Объект телерадиовещания охраняют представители Национальной гвардии. Они находятся в Камышевахе на постоянной ротационной основе.
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Совместный центр контроля и координации сообщил, что 18 ноября оккупанты 6 раз обстреляли радиотелевизионную передающую станцию из артиллерийского вооружения. Вероятно, это был 122 калибр, на расстоянии 1 000 и 100 метров от объекта и инфраструктуры гражданского населения.Обратите внимание! Радиотелевизионная станция в Камышевахе – это объект стратегического значения для Украины. Из-за этого 21 августа Национальная гвардия начала его охранять.
Какова цель российских оккупантов
Руководитель пресс-службы Совместного центра по контролю и координации Александр Гаркуша отметил, что обстрелы были из временно оккупированного Первомайского. По его словам, боевики хотели уничтожить украинского вещателя.
С 15:00 до 15:45 был осуществлен обстрел населенного пункта Камышеваха со стороны временно оккупированного населенного пункта Первомайское. Целью противника, вероятно, было уничтожение сигнала украинского вещателя. На протяжении последних 4 дней оккупационные войска наращивают количество обстрелов населенных пунктов.
Оккупанты обстреляли телевышку / Фото НГУ в ООС
Обстрелы от российских оккупантов: коротко
- Александр Гаркуша сообщил, что в сентябре 2021 года зафиксировали 7 обстрелов населенных пунктов, а в октябре – 9.
- По словам Гаркуши, по состоянию на 17 ноября, российские оккупанты 10 раз попали в населенные пункты или участки вблизи них.
- СЦКК фиксирует каждый факт и направляет информацию в ОБСЕ, а также обращается в местную прокуратуру, чтобы фиксировать доказательства для расследований.