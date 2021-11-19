Боевики 6 раз били по телерадиовышке, которую охраняют украинские бойцы

На территории, где продолжается Операция объединенных сил, 17 ноября оккупанты открыли огонь по поселку городского типа Камышеваха в Луганской области. Там расположена радиотелевизионная передающая станция, которая поддерживает вещание пяти проукраинских телеканалов.

Объект телерадиовещания охраняют представители Национальной гвардии. Они находятся в Камышевахе на постоянной ротационной основе.

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Совместный центр контроля и координации сообщил, что 18 ноября оккупанты 6 раз обстреляли радиотелевизионную передающую станцию из артиллерийского вооружения. Вероятно, это был 122 калибр, на расстоянии 1 000 и 100 метров от объекта и инфраструктуры гражданского населения.

Какова цель российских оккупантов

Радиотелевизионная станция в Камышевахе – это объект стратегического значения для Украины. Из-за этого 21 августа Национальная гвардия начала его охранять.

Руководитель пресс-службы Совместного центра по контролю и координации Александр Гаркуша отметил, что обстрелы были из временно оккупированного Первомайского. По его словам, боевики хотели уничтожить украинского вещателя.

С 15:00 до 15:45 был осуществлен обстрел населенного пункта Камышеваха со стороны временно оккупированного населенного пункта Первомайское. Целью противника, вероятно, было уничтожение сигнала украинского вещателя. На протяжении последних 4 дней оккупационные войска наращивают количество обстрелов населенных пунктов. Александр Гаркуша Руководитель пресс-службы Совместного центра по контролю и координации

Оккупанты обстреляли телевышку / Фото НГУ в ООС

Обстрелы от российских оккупантов: коротко