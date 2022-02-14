Боевики били из гранатометов: на Донбассе пострадал военный ВСУ

Пророссийские боевики продолжают цинично нарушать договоренности о тишине на Донбассе. В результате их действий 14 февраля ранения получил украинский военный.

Сейчас воин находится в госпитале. Его состояние здоровья – средней тяжести.

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Как прошли сутки на Донбассе

Российские наемники 3 раза нарушили "тишину". Возле Трехизбенки они открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Марьинки боевики с беспилотника совершили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Они уничтожили один БПЛА противника,

– рассказали в штабе ООС.

Там добавили, что украинские военные контролируют ситуацию на востоке страны.

Россия может признать фейковые республики

14 февраля профильный комитет Госдумы одобрил сразу 2 проекты постановления о признании боевиков на Востоке Украины. Один из них предполагает немедленную передачу обращения к Владимиру Путину, а другой – сначала ссылку на изучение у министерства. Каждый из документов получил по 3 голоса.

Уже 15 февраля Госдума будет выбирать один из вариантов. Председатель российского парламента Вячеслав Володин отметил, что одобрят тот проект, который наберет наибольшее количество голосов.

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