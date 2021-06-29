Боевики на Донбассе игнорируют сборы резервистов: оккупанты вводят штрафы

Оккупанты на Донбассе продолжают проводить сборы резервистов. Однако выяснилось, что боевики не спешат на них приходить.

Оккупанты ввели штрафы для резервистов

На предыдущих этапах сборов резервистов 17 – 19 и 22 – 26 июня зафиксировали низкую явку военнообязанных запаса. Оккупанты нашли способ заставить боевиков прийти на собрание.

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Теперь боевики угрожают штрафом в размере 30 тысяч российских рублей, что составляет около 11 300 гривен. Резервистов будут штрафовать, если в их "паспорте" не будет штампа о "постановке гражданина на воинский учет".

Что известно о сборах резервистов

В украинской разведке рассказали, что оккупанты на Донбассе наращивают подготовку военных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки боевиков.

В течение 29 июня – 3 июля 2021 года на полигонах в Донецке и Луганске продлится третий этап сборов с резервистами. Особое внимание враг уделяет подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений.

Кстати, к проверке проведения собрания привлекли офицеров командования Вооруженных сил России.