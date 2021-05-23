Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Пророссийские боевики на Донбассе вечером 23 мая били по украинским позициям из гранатометов. В результате ранения получил украинский военный.

Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Военного ранили из станкового гранатомета.

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Каково состояние бойца

Воин получил осколочное ранение. Его доставили в лечебное учреждение, где оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований России сообщено представителям ОБСЕ.

Что происходило на передовой в течение суток

По состоянию на 17:00 23 мая боевики дважды срывали тишину. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вблизи Гранитного враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы. К счастью, боевых потерь не было.

Обратите внимание! В последние месяцы российские наемники дерзко нарушают условия перемирия. Они почти ежедневно прицельно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Наши защитники вынуждены открывать огонь.

Кстати, с начала 2021 года на передовой уже погибли по меньшей мере 43 украинских защитника.