Боевики на Донбассе закладывают мины возле линии соприкосновения, – разведка

7 сентября 2021 , 16:11
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Источник:

Минобороны Украины

Российские оккупанты на Донбассе продолжают увеличивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Также они прибегают к минированию местности. Это происходит на участках территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

Такую информацию сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. О действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.

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Оккупанты строят минно-взрывные заграждения. Для этого используют противотанковые мины и запрещенные международными Конвенциями противопехотные:

  • ПОМ-2;
  • ЕМН-2;
  • МОН;
  • ОЗМ-72.

В Минобороны подчеркнули, что такие действия боевиков создают дополнительную опасность для гражданского населения. Также минирование приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск. Однако эти случаи враг пытается скрыть.

В Минобороны рассказали о недопустимых действиях агрессора: видео

Ситуация на Донбассе: последние обстрелы

  • По состоянию на 6 сентября оккупанты 7 раз обстреливали украинские позиции.
  • В частности, вблизи населенного пункта Зайцево агрессор использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Из стрелкового оружия стреляли в направлении Невельского и Новолуганского.
  • Также провокации устраивали в направлении Золотого-4, Новозвановки, Катериновки.
  • К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.
Автор: Тетяна Пасічник