Напавшие на Израиль боевики ХАМАС могли быть под действием наркотиков: что на это указывает

Многочисленные свидетели утверждают, что напавшие на Израиль боевики ХАМАС были в состоянии эйфории. Вероятно, они находились под действием наркотических средств.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года. Одними из первых нападений террористов почувствовали участники музыкального фестиваля, который устроили у границы с Сектором Газы.

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Были ли боевики ХАМАС под действием наркотиков

Террористы ХАМАС за время войны убили более 1 200 израильтян, среди которых младенцы, дети всех возрастов, женщины и пожилые люди. Кадры со зверствами начали появляться в первые дни после нападения. Более того, некоторые из них публиковали и сами боевики.

Израильские официальные службы сообщают, что многие захваченные или ликвидированные террористы ХАМАС имели при себе таблетки каптагона – амфетаминного наркотика, который еще называют "кокаином для бедных". В частности, эксперт Кармит Валенси объяснила, на употребление этого наркотического средства указывает поведение боевиков.

В течение многих лет каптагон распространен среди боевиков ИГИЛ, в Ираке и Сирии. Преимущественно потому, что он наделяет их почти сверхчеловеческими возможностями. Под действием этого вещества не хочется спать, исчезает чувство тревоги и оставаться сосредоточенным в течение нескольких суток. Каптагон в определенной степени устраняет страх и голод. Кроме того, у этих наркотиков очень низкая себестоимость, которая оценивается от 1 до 5 долларов,

– заявила она.

Однако спикер израильской армии официально не подтвердил, что боевики ХАМАС употребляли этот наркотик. Хотя его и находили во время обысков, впрочем, на допросах боевики ХАМАС не признавались в его употреблении, а в крови – не находили этого наркотического средства.

Директор наркологического отдела медцентра "Шиба" Шауль Левран заявил, что каптагон действительно находили в большом количестве. Он предполагает, что наркотики использовались террористами ХАМАС, чтобы повысить боевую активность, возбуждение и уменьшить сдерживания относительно зверств.

Впрочем, в Израиле отмечают, что нельзя списывать зверства боевиков ХАМАС только на действие наркотических средств. Аналитики считают, что причиной действительно была многолетняя дегуманизация евреев. Как доказательство, в Израиле приводят пример употребления амфетамина среди молодежи. Эксперты утверждают, что под их действием молодежь может часами танцевать и развлекаться, но в дикарей, готовых к жестоким зверствам, они не превращаются.

Нетаньяху оценил, когда может закончиться война

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 декабря посетил Армию обороны Израиля в Газе. Отвечая на вопрос, скоро ли завершится война, он заявил, что нет. По его словам, война против ХАМАС далека от завершения. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ пока не останавливается и продолжает свою борьбу.

Мы углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгое сражение, и оно не близко к завершению. Нам нужны терпение, единство и соблюдение нашей миссии,

– сказал Нетаньяху.