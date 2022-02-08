Боевики хотят применить к украинскому политзаключенному смертную казнь

Боевики на оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживают украинца Александра Лобурю. Теперь российские наемники хотят его казнить.

Боевики задержали украинца еще в апреле 2020 года. Тогда его обвинили в якобы торговле оружием и наркотиками.

Заметьте Три года в плену с диабетом: состояние украинки Светланы Довгаль значительно ухудшилось

Украинца обвиняют в "шпионаже"

Боевики еще 7 апреля 2020 года ворвались в квартиру Александра Лобури и незаконно провели обыски. После этого российские наемники задержали украинца на 30 суток и инкриминировали ему якобы торговлю оружием и наркотиками.

Однако боевики незаконно удерживают украинца уже почти 2 года. Более того, его теперь обвиняют в шпионаже. За это боевики хотят казнить Лобурю.

В то же время боевики не подтверждают факта задержания украинца. Александр Лобуря имеет хронические заболевания, из-за которых ему необходимы лечение и диета. Время от времени его маме и представителям Красного Креста удается передать лекарства Александру. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что такие действия боевиков являются грубым нарушением международного права.

Все вышеназванные действия в отношении Александра Лобури являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года,

– заявила Денисова.

Омбудсмен призвала Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению Александра Лобури.

Последние новости об украинцах в плену боевиков

Российские наемники незаконно удерживают украинца Вячеслава Засыпку. Из-за пыток состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

Также в плену оккупантов находится Виктор Уткин. Боевики лишили его надлежащего питания и лекарств.

Три года в плену оккупантов находится Светлана Довгаль, которая болеет диабетом. Боевики не дают ей лекарств, которые передает ее мать.

Уже четвертый год боевики удерживают Виталия Атаманчука. Его дочь все это время не может связаться с отцом.

Более 7 лет оккупанты удерживают военнослужащего Романа Онищука. Ни родные, ни адвокаты не могут связаться с ним.

К теме предлагаем выпуск "Антидот" об этноциде на Донбассе: смотрите видео

Текст публикации Людмилы Денисовой​:

Гражданину Украины Александру Лобуре, которого безосновательно удерживают в СИЗО Макеевской исправительной колонии № 97 в ОРДЛО, грозит смертная казнь.

7 апреля 2020 года в дом Александра Лобури в Амвросиевке на временно оккупированной Донетчине ворвались пятеро работников так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".

После проведенных в доме обысков они обвинили Александра в торговле оружием и наркотиками, надели наручники и повезли в неизвестном направлении.

Сначала мужчину задержали в порядке административного ареста на 30 суток, однако Александра уже почти два года продолжают незаконно удерживать представители оккупационной администрации. Теперь ему инкриминируют "ст. 321 УК ДНР" – "шпионаж", санкция которой предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, в военное время – смертная казнь с конфискацией имущества.

Факт незаконного задержания Александра Лобури представителями оккупационных органов не подтвержден до сих пор.

Александр болен хроническим острым холециститом и панкреатитом. Ему рекомендовано только диетическое, почасовое питание, которое в условиях СИЗО невозможно обеспечить. Из-за длительного пребывания в условиях антисанитарии его тело покрылось фурункулами.

Никакая медицинская помощь Александру не оказывается. Он получает лишь лекарства, которые удается время от времени передать мамой и сотрудниками Международного Комитета Красного Креста. Никакой связи с родными Александр не имеет.

Все вышеназванные действия в отношении Александра Лобури являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Александру Лобуре, содействовать его немедленному освобождению.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для поднятия вопроса о его освобождении.