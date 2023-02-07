После землетрясения из тюрьмы в Сирии сбежали 20 заключенных: большинство – боевики ИГИЛ

Боевики ИГИЛ воспользовались землетрясением и скрылись из тюрьмы в Сирии. Где они сейчас находятся – неизвестно.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии.

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Как все произошло

В тюрьме на северо-западе Сирии заключённые подняли бунт. В результате этого сбежали не менее 20 человек. По информации издания, все они являются боевиками ИГИЛ.

По данным собеседника агентства, в тюрьме в городе Раджо содержатся около 2 тысяч человек, большинство из них (1,3 тысячи) причастны к террористической группировке. В тюрьме также содержат бойцов, возглавляемых курдами сил.

Чиновник тюрьмы рассказал, как скрылись заключенные: "После землетрясения Раджо пострадал, а заключенные начали бунт и взяли под свой контроль часть тюрьмы… Около 20 пленных сбежали... которые, как считают, боевики ИГИЛ" .

Также отметили, что землетрясение магнитудой 7,8 балла, сопровождавшееся десятками подземных толчков в регионе, нанесло ущерб тюрьме: треснули стены и двери.

Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека, базирующаяся в Британии, заявила, что не может проверить, бежали ли пленные, но подтвердила, что был мятеж.

Что известно о мощном землетрясении в Турции и Сирии

По состоянию на 3:55 7 февраля. Anadolu, глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер заявил, что число погибших на юго-востоке Турции увеличилось до 2 921 человека, еще 15 834 человека ранены. По предварительным данным, удалось спасти 7840 человек.

Al Jazeera написала, что в Сирии количество жертв возросло до 1293 человек, раненых - до 3411 человек. Из них 593 человека погибли и 1 411 – ранены на территории, которую контролирует правительство. На землях, которые контролируют повстанцы – не менее 700 погибших и более 2 000 раненых.

В ВОЗ предупреждают, что эти цифры погибших, вероятно, вырастут в восемь раз, поскольку спасатели найдут больше жертв под завалами.

ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".