Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе

В Минобороны Украины сообщили, что оккупанты на Донбассе начали масштабное командно-штабное учение. Боевики привлекли к нему мобилизационный резерв, а также так называемые подразделения "силовых структур".

Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что будет контролировать учения комплексная комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил России. К проведению учений активизировались пропагандистские СМИ.

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В Минобороны сообщили о подготовке очередных фейковых материалов, дискредитирующих ООС.

Россия провела учения в оккупированном Крыму

Страна-оккупант провела в Крыму боевые учения, в рамках которых военные тренировались уничтожать крылатые ракеты. В Минобороны России утверждают, что это якобы были плановые учения.

Оккупанты тренировались обнаруживать, сопровождать и уничтожать крылатые ракеты условного противника. В частности, проводились боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".