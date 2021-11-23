Пресслужба Міноборони України повідомила, що контролюватиме навчання комплексна комісія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії. До проведення навчань активізувалися пропагандистські ЗМІ.
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У Міноборони повідомили про підготовку чергових фейкових матеріалів, які дискредитуватимуть ООС.
Росія провела навчання в окупованому Криму
Країна-окупантка провела у Криму бойові навчання, у межах яких військові тренувалися знищувати крилаті ракети. У Міноборони Росії стверджують, що це начебто було планове навчання.
Окупанти тренувалися виявляти, супроводжувати та знищувати крилаті ракети умовного супротивника. Зокрема, проводили бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також – зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".