Пресслужба Міноборони України повідомила, що контролюватиме навчання комплексна комісія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії. До проведення навчань активізувалися пропагандистські ЗМІ.

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У Міноборони повідомили про підготовку чергових фейкових матеріалів, які дискредитуватимуть ООС.

Росія провела навчання в окупованому Криму

Країна-окупантка провела у Криму бойові навчання, у межах яких військові тренувалися знищувати крилаті ракети. У Міноборони Росії стверджують, що це начебто було планове навчання.

Окупанти тренувалися виявляти, супроводжувати та знищувати крилаті ракети умовного супротивника. Зокрема, проводили бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також – зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Зауважте! Латвія проведе військові навчання Winter Shield 2021 поблизу кордону з Росією. Участь у навчанні візьмуть понад 1,5 тисячі солдатів з 10 держав Північноатлантичного альянсу.