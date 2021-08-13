Боевики наращивают силы на Донбассе, – разведка
Источник:фейсбук ГУР
ГУР сообщило, что оккупанты на Донбассе наращивают вооружение. В частности, только в августе боевикам привезли около тысячи тонн горючего, а также новые партии боеприпасов.
Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила, что боевики получили боевые бронированные машины и 12,7-миллиметровые патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Заметьте Убийство пенсионера на Донбассе: кремлевские боевики оказывают ожесточенное зверство
Оккупанты пытаются скрыть поставки боевой техники и имущества военного назначения. Для этого они:
- используют дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы;
- перевозят вооружение окольными путями.
Боевики стянули танки и гаубицы
- В ОБСЕ подтвердили, что боевики стянули на оккупированный Донбасс десятки единиц вооружения и военной техники.
- Говорится о танках, гаубицах и БМП.
- В частности, на полигоне возле Новоселовки в Донецкой области зафиксировали 3 гаубицы и 15 танков.
- Кроме того, в ОБСЕ сообщили, что оккупанты систематически препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии.
Текст публикации ГУР:
Командование вооруженных сил России наращивает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.
С начала августа с территории России завезено около тысячи тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в частности, боевые бронированные машины и 12,7-миллиметров, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.