Поступил приказ сверху: боевики обещают полностью прекратить огонь, – росСМИ
На встрече ТКГ согласовали полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля. В террористических группировках "ЛДНР" обещают сохранять перемирие. Главари боевиков уверяют, что с приказом ознакомили все подразделения и каждого военного.
Главари так называемых "ЛДНР" заявляют, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля. Об этом пишут "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.
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По словам начальника так называемой "Народной милиции ДНР" Дениса Синенко, приказ о прекращении огня "доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военному под подпись".
Всем военнослужащим Народной милиции с 00:01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, в частности, стрелкового оружия,
– отметил Синенко.
Аналогичное заявление сделал руководитель такого же ведомства "ЛНР" Ян Лещенко. Он отметил, что "командование ведомства получило соответствующий приказ".
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Напомним, ранее ТКГ договорилась о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
Что предусматривают договоренности
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.
- Создание и привлечение координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.