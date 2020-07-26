На встрече ТКГ согласовали полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля. В террористических группировках "ЛДНР" обещают сохранять перемирие. Главари боевиков уверяют, что с приказом ознакомили все подразделения и каждого военного.

Главари так называемых "ЛДНР" заявляют, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля. Об этом пишут "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.

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По словам начальника так называемой "Народной милиции ДНР" Дениса Синенко, приказ о прекращении огня "доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военному под подпись".

Всем военнослужащим Народной милиции с 00:01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, в частности, стрелкового оружия,

– отметил Синенко.

Аналогичное заявление сделал руководитель такого же ведомства "ЛНР" Ян Лещенко. Он отметил, что "командование ведомства получило соответствующий приказ".

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Напомним, ранее ТКГ договорилась о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Что предусматривают договоренности