На зустрічі ТКГ узгодили повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. У терористичних угрупованнях "ЛДНР" обіцяють зберігати перемир’я. Ватажки бойовиків запевняють, що з наказом ознайомили всі підрозділі і кожного військового.

Ватажки так званих "ЛДНР" заявляють, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня. Про це пишуть "РИА Новости" та сепаратистські ЗМІ.

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За словами начальника так званої "Народної міліції ДНР" Дениса Синенка, наказ про припинення вогню "доведений у встановленому порядку всім підрозділам і кожному військовому під підпис".

Всім військовослужбовцям Народної міліції з 00:01 годин 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, зокрема, стрілецької зброї,

– зазначив Синенко.

Аналогічну заяву зробив керівник такого ж відомства "ЛНР" Ян Лещенко. Він зазначив, що "командування відомства отримало відповідний наказ".

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Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Що передбачають домовленості