Надійшов наказ зверху: бойовики обіцяють повністю припинити вогонь, – росЗМІ
На зустрічі ТКГ узгодили повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. У терористичних угрупованнях "ЛДНР" обіцяють зберігати перемир’я. Ватажки бойовиків запевняють, що з наказом ознайомили всі підрозділі і кожного військового.
Ватажки так званих "ЛДНР" заявляють, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня. Про це пишуть "РИА Новости" та сепаратистські ЗМІ.
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За словами начальника так званої "Народної міліції ДНР" Дениса Синенка, наказ про припинення вогню "доведений у встановленому порядку всім підрозділам і кожному військовому під підпис".
Всім військовослужбовцям Народної міліції з 00:01 годин 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, зокрема, стрілецької зброї,
– зазначив Синенко.
Аналогічну заяву зробив керівник такого ж відомства "ЛНР" Ян Лещенко. Він зазначив, що "командування відомства отримало відповідний наказ".
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Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
Що передбачають домовленості
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.