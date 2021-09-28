Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: ранены 2 украинских бойца
Источник:фейсбук ООС
Российские наемники на Донбассе утром 28 сентября снова активизировались. В результате 2 украинских военных получили ранения.
В штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные формирования России и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Вооруженных сил Украины.
Читайте также Польша передаст компьютерное оборудование жертвам войны на Донбассе
Боевики ранили украинских защитников
С начала суток 28 сентября войска оккупанта 3 раза нарушили "тишину".
Ночью и рано утром в направлении Крымского боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А утром вблизи Павлополя российские наемники били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате атак врага 2 украинских военных получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.
На вражеские провокации бойцы ВСУ открывали огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Напомним, о первом раненом на Донбассе 28 сентября стало известно ранее.
Сутки 27 сентября на Донбассе: коротко
- В течение 27 сентября российские оккупационные войска 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
- Враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4 и Причепиловки.
- К счастью, в результате атак противника ни один украинский защитник не пострадал.