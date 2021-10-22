Боевики обстреляли позиции ВСУ: украинский защитник в больнице

22 октября 2021 , 12:50
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Источник:

фейсбук-страница ООС

Российско-оккупационные войска цинично продолжают нарушать договоренности о перемирии. 22 октября в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный.

Всего с начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. 1 из них был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Раненого бойца передали медикам

Военнослужащему Объединенных сил, который получил ранения, оперативно оказали домедицинскую помощь. После этого его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца – средней тяжести.

Где и из чего вели огонь российские наемники:

  • вблизи Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов;
  • в направлении Красногорвики – из минометов и артиллерии;
  • в сторону Катериновки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

Блокирование работы ОБСЕ на Донбассе: что известно

  • Недавно на Донбассе задержали российского наемника Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
  • После этого со стороны боевиков посыпались угрозы. Мол, они откажутся от минского формата, если их приспешника не отпустят.
  • Позже они прибегли к другим методам и заблокировали представителей миссии ОБСЕ в гостиницах в Горловке и Донецке. Несколько ослабили блокировку работы СММ лишь 21 октября.
Автор: Ірина Буртик