Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Зайцева
Источник:Министерство обороны Украины
Уже за утро 19 октября российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики совершили обстрел в сторону Зайцева и вблизи Авдеевки.
К счастью, потерь и раненых среди украинских защитников нет.
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Где стреляли боевики:
- Возле Авдеевки враг использовал автоматические станковые гранатометы.
- В направлении Зайцева оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На все вооруженные провокации противника украинские воины открывали огонь, так что обстрелы со стороны боевиков прекратились.Обратите внимание! Накануне оккупанты сразу 7 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли в направлении Крымского, Водяного, Новолуганского и Авдеевки.
Правоохранители задержали 2 человек за связи с боевиками
В Минобороны также рассказали, что подразделения полиции в зоне проведения боевых действий проверили всего за сутки 3588 транспортных средств и 3800 человек. Двое из них оказались причастными к вооруженным формированиям противника.
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Также правоохранители обнаружили 55 административных правонарушений и раскрыли 33 преступления.