На щастя, втрат та поранених серед українських захисників немає.

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Де стріляли бойовики:

Біля Авдіївки ворог використав автоматичні станкові гранатомети.

ворог використав автоматичні станкові гранатомети. У напрямку Зайцевого окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На усі збройні провокації противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь, так обстріли з боку бойовиків припинились.

Зверніть увагу! Напередодні окупанти одразу 7 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли у напрямку Кримського, Водяного, Новолуганського та Авдіївки.

Правоохоронці затримали 2 осіб за зв'язки з бойовиками

У Міноборони також розповіли, що підрозділи поліції у зоні проведення бойових дій перевірили лише за добу 3588 транспортних засобів та 3800 осіб. Двоє з них виявились причетними до збройних формувань ворога.

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Також правоохоронці виявили 55 адміністративних правопорушень та розкрили 33 злочини.