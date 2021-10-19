На щастя, втрат та поранених серед українських захисників немає.
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Де стріляли бойовики:
- Біля Авдіївки ворог використав автоматичні станкові гранатомети.
- У напрямку Зайцевого окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
На усі збройні провокації противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь, так обстріли з боку бойовиків припинились.
Правоохоронці затримали 2 осіб за зв'язки з бойовиками
У Міноборони також розповіли, що підрозділи поліції у зоні проведення бойових дій перевірили лише за добу 3588 транспортних засобів та 3800 осіб. Двоє з них виявились причетними до збройних формувань ворога.
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Також правоохоронці виявили 55 адміністративних правопорушень та розкрили 33 злочини.