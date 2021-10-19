Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Справедливості" Андрій Шараскін. За його словами, рішення щодо заяв зазвичай ухвалюють після дипломатичної підготовки, роботи аналітичних центрів, тому щодо погроз Росії можна робити певні висновки.

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"Я більше, ніж переконаний, що Кремль готовий переходити до наступної, більш агресивної і гарячої, фази, зокрема, й по Сходу і Півдню України", – сказав Андрій Шараскін.

Наступна фаза дій Росії проти України

У Росії готуються у відповідний спосіб легітимізувати свої подальші кроки, зазначив депутат. Кремль вже анонсував, що представники Росії при НАТО з 1 листопада будуть відкликані.

Довідка. 18 жовтня глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що з 1 листопада країна припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Водночас Росія закриє інформаційне бюро Альянсу в Москві.

Шараскін додав, що традиційно асиметрично Росія в усьому звинувачує НАТО, яке не демонструє дружню політику. Вона подає свої агресивні дії як крайню міру необхідності "захищати національні інтереси".

Ми стоїмо, на моє глибоке переконання, перед наступною фазою, яка вже давно розпланована – й військової широкомасштабної операції щодо України також,

– сказав Андрій Шараскін.

Шараскін про заяви Росії щодо НАТО: дивіться відео

Заяви Росії щодо НАТО: коротко