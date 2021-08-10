Боевики отработали на Донбассе танковое наступление с поддержкой артиллерии – разведка

Вооруженные силы России продолжают тренировку подконтрольных себе боевиков на Донбассе. На прошлой неделе пророссийские наемники отрабатывали танковое наступление и стрельбу из минометов.

На учениях были задействованы боевики из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под руководством вооруженных сил России. Это выяснило Главное управление разведки Минобороны.

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Россия держит боевиков наготове

Пророссийские боевики на прошлой неделе отработали танковое наступление, минометную и практическую стрельбы. К слову, это далеко не первые учения российских наемников.

Контроль за обучением осуществляли силовые структуры России, хоть и сами учения происходили на оккупированной территории Украины.

Вооруженные силы России также контролировали подготовку и проведение учений "резервистов" в мае этого года.

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