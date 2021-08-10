Боевики отработали на Донбассе танковое наступление с поддержкой артиллерии – разведка
Источник:Министерство обороны
Вооруженные силы России продолжают тренировку подконтрольных себе боевиков на Донбассе. На прошлой неделе пророссийские наемники отрабатывали танковое наступление и стрельбу из минометов.
На учениях были задействованы боевики из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под руководством вооруженных сил России. Это выяснило Главное управление разведки Минобороны.
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Россия держит боевиков наготове
Пророссийские боевики на прошлой неделе отработали танковое наступление, минометную и практическую стрельбы. К слову, это далеко не первые учения российских наемников.
Контроль за обучением осуществляли силовые структуры России, хоть и сами учения происходили на оккупированной территории Украины.
Вооруженные силы России также контролировали подготовку и проведение учений "резервистов" в мае этого года.
Оккупанты продолжают нарушать режим тишины
- 9 августа 2021 года боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям в районе Широкино, Попасной, Катериновки, Новолуганска, Новотошковского та Новомихайловки. Ни один украинский военный, К счастью, не пострадал.
- 10 августа российские наемники нарушили режим тишины минимум дважды. Во время одного из обстрелов оккупанты ранили 3 украинских военных. Один из них в тяжелом состоянии. Состояние двух других – удовлетворительное.
- Об атаках боевиков украинская сторона уведомила миссию ОБСЕ.