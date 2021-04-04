Российские наемники на Донбассе все чаще прибегают к максимально циничному дистанционному минированию. На этот раз боевики начинили взрывчаткой игрушечный детский самолет.

Пресс-служба Операции объединенных сил заявила, что "вооруженные формирования России продолжают провоцировать наших защитников". Кроме того, "враг последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это – дистанционное минирование".

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На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство – игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом,

– говорится в сообщении.

Якобы "невинная детская игрушка" прилетела по ветру со стороны противника.

"При стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава", – рассказали в штабе ООС.

Украинские защитники рассказали, что с 2014 года на Донбассе зафиксировали более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств.

"Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению", – отметили в ВСУ.

В штабе ООС заметили, что "при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки".

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе погибли 27 украинских защитников. События на Донбассе украинская сторона уже назвала одними из самых масштабных за последние годы эскалаций конфликта.