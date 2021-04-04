Начинили вибухівкою іграшку: бойовики спробували дистанційно замінувати позиції ЗСУ
Російські найманці на Донбасі все частіше вдаються до максимально цинічного дистанційного мінування. Цього разу бойовики начинили вибухівкою іграшковий дитячий літак.
Джерело:Операція об'єднаних сил
Пресслужба Операції об'єднаних сил заявила, що "збройні формування Росії продовжують провокувати наших захисників". Окрім того, "ворог останнім часом вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів, це – дистанційне мінування".
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Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною,
– мовиться у повідомленні.
Начебто "невинна дитяча іграшка" прилетів за вітром зі сторони противника.
"При стягненні кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя та здоров’я особового складу", – розповіли у штабі ООС.
Українські захисники розповіли, що від 2014 року на Донбасі зафіксували понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв.
"Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню", – наголосили у ЗСУ.
У штабі ООС зауважили, що " при виявленні сторонніх предметів одразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки".
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