Російські найманці на Донбасі все частіше вдаються до максимально цинічного дистанційного мінування. Цього разу бойовики начинили вибухівкою іграшковий дитячий літак.

Пресслужба Операції об'єднаних сил заявила, що "збройні формування Росії продовжують провокувати наших захисників". Окрім того, "ворог останнім часом вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів, це – дистанційне мінування".

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Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною,

– мовиться у повідомленні.

Начебто "невинна дитяча іграшка" прилетів за вітром зі сторони противника.

"При стягненні кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя та здоров’я особового складу", – розповіли у штабі ООС.

Українські захисники розповіли, що від 2014 року на Донбасі зафіксували понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв.

"Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню", – наголосили у ЗСУ.

У штабі ООС зауважили, що " при виявленні сторонніх предметів одразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки".

Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі загинули 27 українських захисників. Події на Донбасі українська сторона вже назвала однією з наймасштабніших за останні роки ескалацій конфлікту.