ООН узнала о причастности россиян к военным преступлениям в ЦАР, – СМИ
Источник:New York Times
Следователи ООН выяснили причастность российских наемников к военным преступлениям в Центральнофариканський Республике. Во время военной операции в начале 20201 года они убили мирных жителей, разграбили дома и убили верующих в мечети.
О деталях преступных деяний россиян в ЦАР издание узнало из отчета для Совета безопасности ООН. Он основан на фотоснимках и конфиденциальных показаниях очевидцев и местных властей.
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Преступления россиян в ЦАР
В отчете говорится, что российские наемники, которые действуют под видом безоружных военных советников, вели правительственные войска в бой во время наступления по вытеснению повстанцев из нескольких городов в январе и феврале.
Наемники разместились в крупных горнодобывающих центрах страны с большим запасом алмазов. Они прибегли к ряду военных преступлений, среди них:
- чрезмерное применение силы,
- неизбирательные убийства,
- масштабные грабежи.
Среди преступлений в декабря 2020 года зафиксирован обстрел грузовика на блокпосту в городе Гримар, в результате чего погибли 3 мирных жителей. Еще 15 получили ранения.
Нападение на мечеть
В феврале 2021 русские наемники напали на мечеть Аль-Таква в Бамбари. Там повстанцы спрятались среди мирных жителей.
Не менее 6 верующих были убиты в результате вооруженного штурма мечети.
Другие преступления россиян
Российских наемников также обвиняют в убийстве по меньшей мере 5 мирных жителей, в том числе двух людей с ограниченными возможностями.
Также в отчете говорится, что россияне причастны к грабежам. Они похищали деньги, мотоциклы и другие ценности во время обысков домов.
Коротко о войне в ЦАР:
- Она продолжается с 2012 года. В боях с двух сторон участвуют повстанцы и действующая власть. Последних поддерживают миротворцы ООН.
- Участие в боях принимают и бойцы ЧВК "Вагнера", которых ранее также заметили в Украине, Сирии и ряде других стран. В ЦАР их неоднократно обвиняли в пытках, убийствах и других преступлениях.