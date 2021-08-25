Боевики пытались сбить запущенные украинские флаги над оккупированным Донбассом
Источник:ООС
Ко Дню Флага и Дню Независимости над Донбассом запускали национальные флаги. Оккупанты отреагировали мгновенно. Они пытались сбить флаги.
Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки и КПВВ Счастье.
Важно В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный
Таким образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, которые остались под оккупацией. Флаги на сине-желтых шариках запускали и раньше.
Флаг над Донбассом / Фото ООС
Боевики препятствовали
Защитники из радиоперехватов узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Однако оккупантам не удалось.Обратите внимание! В День Независимости боевики на Донбассе особенно активизировались. Они 2 раза срывали тишину и запускали беспилотник. К сожалению, оккупанты убили одного украинского защитника и ранили еще двоих.
Военные запускают большой флаг / Фото ООС
Флаг над оккупированными территориями / Фото ООС
Украинский флаг запускали и над Москвой
Сине-желтый флаг 23 августа поднимали не только в Украине, но и в разных уголках мира. Например, флаг запустили и в России. Это произошло в центре Москвы. Неизвестно, кто именно поднял в воздух флаг.
К слову, его можно было заметить и из Кремля.