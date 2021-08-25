Боевики пытались сбить запущенные украинские флаги над оккупированным Донбассом

Ко Дню Флага и Дню Независимости над Донбассом запускали национальные флаги. Оккупанты отреагировали мгновенно. Они пытались сбить флаги.

Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки и КПВВ Счастье.

Важно В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный

Таким образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, которые остались под оккупацией. Флаги на сине-желтых шариках запускали и раньше.



Флаг над Донбассом / Фото ООС

Боевики препятствовали

Защитники из радиоперехватов узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Однако оккупантам не удалось.

В День Независимости боевики на Донбассе особенно активизировались . Они 2 раза срывали тишину и запускали беспилотник. К сожалению, оккупанты убили одного украинского защитника и ранили еще двоих.



Военные запускают большой флаг / Фото ООС



Флаг над оккупированными территориями / Фото ООС

Украинский флаг запускали и над Москвой

Сине-желтый флаг 23 августа поднимали не только в Украине, но и в разных уголках мира. Например, флаг запустили и в России. Это произошло в центре Москвы. Неизвестно, кто именно поднял в воздух флаг.

К слову, его можно было заметить и из Кремля.