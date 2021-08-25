Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки та КПВВ Щастя.

Важливо У День Незалежності на Донбасі загинув український військовий

Таким чином українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією. Прапори на синьо-жовтих кульках запускали й раніше.



Прапор над Донбасом / Фото ООС

Бойовики перешкоджали

Захисники з радіоперехоплень дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Проте окупантам це не вдалось.

Зверніть увагу! У День Незалежності бойовики на Донбасі особливо активізувались. Вони 2 рази зривали тишу та запускали безпілотник. На жаль, окупанти вбили одного українського захисника та поранили ще двох.



Військові запускають великий прапор / Фото ООС



Прапор над окупованими територіями / Фото ООС

Український прапор запускали і над Москвою

Синьо-жовтий стяг 23 серпня підіймали не лише в Україні, а й у різних куточках світу. Наприклад, прапор запустили і в Росії. Це сталось у центрі Москви. Невідомо, хто саме підняв у повітря стяг.

До слова, його можна було помітити і з Кремля.