Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. 7 апреля они обстреляли позиции ВСУ из минометов. Защитник Украины получил осколочное ранение.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он уже находится в лечебном учреждении.

Обратите внимание Зеленский 8 апреля посетит Донбасс, – СМИ

Заметим, что на обстрел со стороны российских наемников украинские защитники открыли огонь. Представителям ОБСЕ сообщили о действиях вооруженных формирований России.

Обострение на Донбассе

В период с 30 апреля по 6 апреля на Донбассе погибли 3 военнослужащих ВСУ и еще 4 получили боевые ранения и травмы. Поэтому Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ.

Обратите внимание! После обнародования этого заявления ТКГ вечером 6 апреля появилась информация о гибели еще 2 защитников Украины – Максима Стеблянко и Владимира Шпака.

Трехсторонняя контактная группа заседала 7 апреля в течение 6 часов. Несмотря на это, сторонам не удалось документально согласовать возврат в режим полного прекращения огня.

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