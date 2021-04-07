Боевики ранили военного ВСУ: он в больнице
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. 7 апреля они обстреляли позиции ВСУ из минометов. Защитник Украины получил осколочное ранение.
Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он уже находится в лечебном учреждении.
Обратите внимание Зеленский 8 апреля посетит Донбасс, – СМИ
Заметим, что на обстрел со стороны российских наемников украинские защитники открыли огонь. Представителям ОБСЕ сообщили о действиях вооруженных формирований России.
Обострение на Донбассе
В период с 30 апреля по 6 апреля на Донбассе погибли 3 военнослужащих ВСУ и еще 4 получили боевые ранения и травмы. Поэтому Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ.
Трехсторонняя контактная группа заседала 7 апреля в течение 6 часов. Несмотря на это, сторонам не удалось документально согласовать возврат в режим полного прекращения огня.
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