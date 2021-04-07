Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші на Донбасі. 7 квітня вони обстріляли позиції ЗСУ з мінометів. Захисник України отримав осколкове поранення.

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу. Наразі він вже перебуває у лікувальному закладі.

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Зауважимо, що на обстріл з боку російських найманців українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Представників ОБСЄ повідомили про дії збройних формувань Росії.

Загострення на Донбасі

У період з 30 березня по 6 квітня на Донбасі загинули 3 військовослужбовці ЗСУ та ще 4 отримали бойові поранення і травми. Через це Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ.

Зверніть увагу! Після оприлюднення цієї заяви ТКГ ввечері 6 квітня з'явилася інформація про загибель ще 2 захисників України – Максима Стеблянка та Володимира Шпака.

Тристороння контактна група засідала 7 квітня протягом 6 годин. Попри це, сторонам не вдалося документально узгодити повернення до режиму повного припинення вогню.

Ситуація на кордонах України

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак напередодні заявив, що Росія нарощує сили на кордонах з Україною – в окупованому Криму та у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях.

В українській розвідці наголосили, що командування збройних сил Росії нарощує бойові можливості окупаційних військ на Донбасі. Мовиться, зокрема, про підсилення окупантів.

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