Боевики "Талибана" казнят военных и принуждают женщин к бракам, – СМИ

Террористы "Талибана" превращают жизнь на захваченных землях Афганистана в настоящий ад. В частности, беглецы рассказали о массовой казни сдавшихся военных.

Талибы расстреляли примерно 10 пленных в юго-западной провинции Нимроз. Перед смертью людям отрезали уши, а также вырезали глаза.

Заметьте "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане

На жуткие события уже отреагировала глава комиссии по правам человека в Афганистане Шахарзад Акбар.

Существует абсолютное пренебрежение к международному гуманитарному праву,

– подчеркнула политик.

Талибы будут принуждать женщин к бракам

Главари боевиков требуют, чтобы местные общины передали им списки незамужних девушек (от 12 лет) и женщин. Их принудительно будут выдавать замуж за террористов.

Кроме того, в городе Герат женщинам уже запретили учиться в местном университете. Студенток отправили по домам.

Заявление Министерства образования

Министр образования Рангина Хамиди заявила, что не планирует уезжать из Афганистана.

Политик собирается отстаивать права местных женщин. Однако Хамиди подчеркнула, что сможет это сделали только в одном случае: "Если нас оставят в живых".

"Я буду делать все, что смогу, чтобы продолжать отстаивать права миллионов афганских девочек. Я считаю их своими дочерьми", – заявила министр.

Она также добавила, что сейчас работает дома.

Что происходит с женщинами Афганистана