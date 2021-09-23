Боевики усилили обстрелы: пострадали 2 защитника Украины

Военные Вооруженных сил Украины попали под обстрел на Донбассе. 22 сентября оккупанты ранили 2 защитников Украины.

В течение суток интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла. Впрочем, в ООС заверили, что ситуация остается контролированной.

Важно Украина не засыпала, трудно заснуть под звуки выстрелов, – Зеленский во время Генассамблеи ООН

Отметим, что 22 сентября российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Причем, дважды били в сторону украинских позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Для сравнения:

21 сентября нарушений перемирия было 4;

20 сентября – 5;

19 сентября – 8;

18 сентября – 6.

Двое военных – в больнице

Вследствие вражеских действий 2 военнослужащих получили огнестрельные ранения. Им оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние здоровья бойцов врачи оценили как удовлетворительное.

Что в ООС говорят об обострении на Донбассе

В Днепре медики спасли раненого военного со Львовщины, который провел в коме 10 дней. У него было пулевое ранение головы на вылет.

Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев объяснил, почему российские наемники систематически нарушают договоренности о режиме тишины в Донбассе. По его словам, они устраивают провокации, чтобы продемонстрировать силу, безнаказанность и дерзость. При этом, враг стремится зафиксировать нарушения со стороны ВСУ. Наев обратил внимание и на фейки, которые регулярно распространяют оккупанты. Они цинично приписывают высшему военно-политическому руководству Украины искусственное обострении ситуации.