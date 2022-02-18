Боевики вас обманывают, – главнокомандующий ВСУ обратился к жителям оккупированных территорий

Из-за обострения на Донбассе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных территорий. Он призвал их не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.

Такой сценарий даже не рассматривают, ведь он приведет к многочисленным жертвам. Залужный подчеркнул, что боевики сознательно обманывают жителей Донбасса и обостряют ситуацию.

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Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационной власти! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития,

– подчеркнул Залужный.

Боевики лгут о "наступлении Украины"

Военный подчеркнул, что заявления главарей боевиков о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения оккупированных территорий не соответствуют действительности. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ. Залужный в очередной раз повторил, что военно-политическое руководство Украины не планирует и не проводит никаких наступательных операций. Используют только дипломатию.

Более того, даже сейчас, когда боевики постоянно срывают тишину, украинские военные отвечают только в случае угрозы жизни.

"Мы не поддаемся на провокации. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции", – добавил командующий.

Вражеская пропаганда работает усиленно

Залужный опроверг заявления о диверсионных группах из состава ООС, что якобы планировали взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке.

Он добавил, что пропаганда в эти дни сеется в геометрической прогрессии, поэтому призвал жителей Донбасса верить только официальным источникам.

Смотрите видеообращение Валерия Залужного:

Что этому предшествовало

Оккупанты 18 февраля заявили, что местное население Донбасса будут эвакуировать в Россию, а именно в Ростовскую область. Боевики распространяют фейк о том, что ВСУ якобы собираются наступать.

В оккупированном Донецке возникла паника. На заправках и у банкоматов образовались очереди. Заработала сирена "гражданской обороны".

В Кремле сначала заявили, что им о планах боевиков по эвакуации ничего неизвестно. Однако затем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

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