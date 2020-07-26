Оккупанты возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области с 27 июля. Произойдет это только на один день на блок-посте "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Пропуск через линию соприкосновения будет действовать до 18:00. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, пишет РБК-Украина.

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По информации оккупантов, завтра пропуск через блок-пост "Еленовка" будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Однако, на блок-посте боевиков будут действовать определенные правила:

для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;

для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.

В то же время все лица, которые прибывают на оккупированную территорию, должны пройти обязательную 14-недельную обсервацию.

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Ранее оккупационные силы заявляли, что пропуск через блок-пост "Еленовка" будет осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.