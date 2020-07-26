Боевики возобновят пропуск через линию столкновения на Донбассе 27 июля
Оккупанты возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области с 27 июля. Произойдет это только на один день на блок-посте "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".
Пропуск через линию соприкосновения будет действовать до 18:00. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, пишет РБК-Украина.
Важно Живут на остановке: оккупанты не пускают мать с детьми домой – шокирующие фото, видео
По информации оккупантов, завтра пропуск через блок-пост "Еленовка" будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Однако, на блок-посте боевиков будут действовать определенные правила:
- для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;
- для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.
В то же время все лица, которые прибывают на оккупированную территорию, должны пройти обязательную 14-недельную обсервацию.
Обратите внимание На Донбассе украинские военные готовятся к полному прекращению огня
Ранее оккупационные силы заявляли, что пропуск через блок-пост "Еленовка" будет осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.