Окупанти відновлять пропуск через лінію розмежування у Донецькій області з 27 липня. Станеться це лише на один день на блок-пості "Оленівка", який межує з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Пропуск через лінію зіткнення діятиме до 18:00. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, пише РБК-Україна.

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За інформацією окупантів, завтра пропуск через блок-пост "Оленівка" здійснюватиметься з 9:00 до 18:00 на в'їзд та виїзд. Однак, на блок-пості бойовиків діятимуть певні правила:

для в'їзду на окуповану територію необхідно мати дозвіл "міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

для виїзду з окупованої території необхідно мати прописку на підконтрольній українському уряду території.

Водночас всі особи, які прибувають на окуповану територію, повинні пройти обов'язкову 14-тижневу обсервацію.

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Раніше окупаційні сили заявляли, що пропуск через блок-пост "Оленівка" буде здійснюватися двічі на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці.