Боевики все же готовят военные сборы на Донбассе в День Независимости: данные разведки

Командование русской армии продолжает наращивать боевую готовность на Донбассе. Оккупанты планируют провести в конце августа военные сборы.

Согласно информации, которую получила украинская разведка, подготовка этих сборов уже завершается. Они стартуют 24 августа, когда Украина будет отмечать День Независимости, и продлятся до 28 августа.

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Что еще выяснили разведчики

В Минобороны узнали, что накануне в соединениях и частях противника уточняли приписной состав, который будет привлечен к собранию. Резервистам уже прислали повестки по местам работы. В то же время оккупанты завершают развертывание палаточных городков, в которых будут размещаться боевики. Также к собранию обустраивают пункты приема личного состава и техники.

Что этому предшествовало

По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, накануне российские наемники стянули десятки единиц запрещенной военной техники в Донецкую и Луганскую области. Зафиксировали, в частности, танки, "Грады", ЗРК и гаубицы.

К слову, боевики способствуют тому, чтобы люди на оккупированном Донбассе голосовали на выборах в российскую Думу. За это даже обещают денежное вознаграждение – до 10 тысяч рублей.